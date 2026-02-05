Firenze | killer di Ana e Denisa ha tentato di evadere con lista di nomi e cellulari I sospetti su possibili complici

Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 33 anni, ha cercato di scappare dal carcere ieri mattina. Aveva nascosto una lista con nomi, indirizzi e numeri di telefono, e gli investigatori ora sospettano che ci siano complici dietro l’episodio. La fuga è stata fermata prima che potesse mettere in atto il suo piano. La polizia sta approfondendo i dettagli per capire se ci siano altri coinvolti.

FIRENZE – Vasile Frumuzache, guardia giurata di 33 anni, ieri tentava di evadere dal carcere portando con sé una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono. Un appunto sequestrato dall’agente che ha sventato la fuga. La lista è ora al vaglio degli inquirenti che non escludono che abbia potuto contare su possibili complici non solo per la evasione ma anche per la commissione dei femminicidi di escort di cui è accusato. E’ quanto emerso oggi all’udienza in corte d’assise a Firenze. Lui è l’unico imputato dell’omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30, scomparse e uccise fra Prato e Montecatini nel 2024 e 2025. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

