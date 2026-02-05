Variazione palinsesto Mediaset 6 febbraio | Io sono Farah torna nel serale di Canale 5 al posto di Colpa dei sensi

Venerdì sera su Canale 5 sarà diverso dal solito. Dopo il pomeriggio, il serial turco “Io sono Farah” torna in prima serata, sostituendo “Colpa dei sensi”. Molti fan si aspettavano un’altra puntata, ma questa volta il programma ha deciso di cambiare orario. La trasmissione riprende dopo una pausa e promette di attirare ancora più telespettatori.

Sarà un venerdì sera decisamente insolito per i tantissimi fans di Io sono Farah. Il serial turco, infatti, dopo il consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, tornerà a tenerci compagnia in prime time. Mediaset ha deciso di fare una variazione di Palinsesto relativa alla prima serata. Ecco tutti i dettagli. Cambio Palinsesto Canale 5: Io sono Farah al posto di Colpa dei Sensi, il 6 febbraio. Raddoppia questa settimana l'appuntamento serale con la dizi turca "Io sono Farah". Dopo i tre episodi di martedì sera, infatti, la serie con Demet Özdemir e Engin Akyürek torna a tenerci compagnia anche domani, venerdì 6 febbraio, sulla rete ammiraglia Mediaset.

