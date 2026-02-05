Canale 5 cambia ancora la programmazione: “Colpa dei Sensi” si sposta al martedì, lasciando il posto a “Io Sono Farah”. La decisione colpisce soprattutto Gabriel Garko e Anna Safroncik, che vedranno i loro personaggi meno spesso in tv. La mossa sorprende i fan delle soap, mentre i protagonisti attendono di capire come cambierà il loro impegno nella serie.

Nuovo cambiamento nell’urticante programmazione delle soap di Canale 5, ma stavolta a farne le spese sono Gabriel Garko e Anna Safroncik. Contrariamente a quanto previsto, la seconda puntata di Colpa dei Sensi non andrà in onda domani sera, venerdì 6 febbraio, e lascerà spazio all’ennesimo prime time di Io Sono Farah. Come si evince dai promo già in rotazione, Colpa dei Sensi è attualmente programmata per martedì 10 febbraio, giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la dizi Io Sono Farah. Una scelta che permette alla produzione con Garko e Safroncik di evitare la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, prevista proprio domani, su Rai 1, dalle 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Colpa dei Sensi si sposta al martedì. Al suo posto Io Sono Farah

Questa settimana, Colpa dei Sensi cambia giorno e si sposta al martedì.

