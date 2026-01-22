Una nuova rotatoria in città | così cambierà la circolazione all' incrocio di via Giotto

È in fase di realizzazione una nuova rotatoria all’incrocio di via Giotto, con un investimento di mezzo milione di euro. Situata alle porte del centro e vicino al parco cittadino, questa modifica mira a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale. L’intervento interesserà l’area all’ombra del Palazzo di Vetro, rappresentando un aggiornamento importante per la viabilità locale.

Mezzo milione di euro per una nuova rotonda. Questa volta alle porte del centro, a ridosso del polmone verde cittadino, all'ombra del Palazzo di Vetro. Là dove oggi campeggia l'incrocio semaforico che collega viale Giotto con via Crispi e via Signorelli, infatti, sorgerà una rotatoria. La giunta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Come sbloccare la Cassia nord: Poggino "prolungato" di 1,8 chilometri e rotatoria all'incrocio con la CommendaPer sbloccare la Cassia nord a Viterbo, è stato prolungato il Poggino di 1,8 km e inserita una rotatoria all'incrocio con la Commenda.

Leggi anche: Croce Bianca a Pescaiola. Nuova sede da 2 milioni. Così cambierà il centro

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Partiti i lavori per la nuova rotatoria tra via Antonelli e via Pantini: polemica sui sei pini tagliati [VIDEO]; Arriva una nuova rotatoria elimina code: addio semaforo, ecco dove sarà realizzata; Inaugurata la rotonda del Garage Venezia: Un'opera strategica per il territorio; Portogruarese, inaugurata la nuova rotatoria sulla Pontebbana a Porcia.

Una nuova rotatoria in città: così cambierà la circolazione all'incrocio di via GiottoMezzo milione di euro per una nuova rotonda. Questa volta alle porte del centro, a ridosso del polmone verde cittadino, all'ombra del Palazzo di Vetro. Là dove oggi campeggia l'incrocio semaforico che ... arezzonotizie.it

Arriva una nuova rotatoria elimina code: addio semaforo, ecco dove sarà realizzataAd Arezzo addio semaforo in viale Salvemini. Sul raccordo presto sarà realizzata una nuova rotonda elimina code. Il progetto è in fase di ultimazione e già c’è l’accordo per realizzarlo a scomputo deg ... corrierediarezzo.it

Rotatoria sulla Sp 81 a Spinea: lunedì 26 gennaio previsto lo spegnimento del semaforo Entra nelle fasi cruciali il cantiere per la costruzione della nuova rotatoria sulla SP 81 all'incrocio con via Fornase e via Crea a Spinea. "Nei giorni scorsi l'impresa incarica - facebook.com facebook

“La nuova rotatoria di #Porcia lungo la statale Pontebbana risolve un nodo complesso e strategico per l’intera rete viaria regionale e di connessione con il Veneto orientale”. Così oggi a #Porcia l’assessore di #RegioneFVG Cristina Amirante tinyurl.com/mrfc x.com