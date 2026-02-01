Parco delle Groane due spacciatori col machete nella rete dei carabinieri

Due uomini sono stati catturati dai carabinieri nel Parco delle Groane, a Cesate. I due spacciatori avevano appena incontrato un cliente e stavano tornando verso la zona boschiva quando sono stati fermati. Uno di loro impugnava un machete, ma alla fine sono stati arrestati senza incidenti. La scena si è svolta questa mattina, e ora gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano altri complici coinvolti.

Cesate (Milano), 1 febbraio 2026 – Avevano appuntamento con un cliente e sono usciti dalla zona boschiva per consegnare la droga. Non potevano immaginare che nelle vicinanze c'era anche una pattuglia dei carabinieri e che quella sarebbe stata la loro ultima consegna. I militari della locale stazione di Cesate hanno arrestato in flagranza di reato per concorso detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi, un 22enne marocchino ed un 58enne tunisino. È successo qualche giorno fa, intorno alle 15 e trenta, nell'ambito dell'attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del Parco delle Groane, il vasto polmone verde tra le province di Milano e Monza Brianza, noto come luogo di spaccio.

