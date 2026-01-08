Varese, 8 gennaio 2026 – Un uomo stato arrestato dalla polizia mentre viaggiava in treno, trasportando un carico di droga. L’operazione ha portato alla sua immediata cattura, interrompendo un percorso illecito. La vicenda evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e l’efficacia delle attività di prevenzione e controllo sui mezzi pubblici.

Varese, 8 gennaio 2026 – Viaggiava comodamente in treno, pensando (e sbagliando) di dare meno nell’occhio. Credendo che, come diverse volte succede, non ci sarebbero stati controlli a bordo, e che sarebbe filato tutto liscio in quel viaggio di 50 chilometri da Varese alla capitale lombarda. Aveva fatto male i suoi conti lo spacciatore pizzicato a bordo di un treno regionale delle Nord partito dal capoluogo dell’ Insubria e diretto a Milano. Sul convoglio, infatti, a sorpresa è salita una pattuglia. Il giovane straniero, con una serie di precedenti alle spalle per i quali il suo nome era già finito negli archivi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, si sposta in treno con il carico di droga: spacciatore finisce nella rete della polizia, e il viaggio termina in carcere

Leggi anche: Varese, si sposta in treno con il carico di droga: spacciatore finisce nella rete della polizia, e il viaggio finisce in carcere

Leggi anche: In giro per Cesano Boscone con un kalashnikov sotto il giubbotto e il carico di droga: spacciatore in manette

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Varese, si sposta in treno con il carico di droga: spacciatore finisce nella rete della polizia, e il viaggio finisce in carcere - Milano con hashish e contanti, oltre a un coltello e a diversi cellulari ... ilgiorno.it