Vantarsi di non alzare le tasse è inutile se la città cade a pezzi | il Pd San Salvo attacca la maggioranza
Il Partito Democratico di San Salvo critica duramente la maggioranza comunale. Le consigliere Emanuela Tascone e Michela Torricella chiedono dove vadano a finire i soldi dei cittadini, in seguito alle dichiarazioni della maggioranza sulla stabilità delle aliquote Imu. Per loro, parlare di non aumentare le tasse non serve se la città continua a cadere a pezzi. La polemica si accende dopo le affermazioni sulla gestione finanziaria del Comune.
«Dove finiscono i soldi dei cittadini?» È la domanda al centro della presa di posizione di Emanuela Tascone e Michela Torricella, consigliere comunali del Partito Democratico a San Salvo, che intervengono in risposta ai recenti proclami della maggioranza sulla stabilità delle aliquote Imu.Secondo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su San Salvo Politica
Il Pd attacca Trantino: "Maggioranza numerosa ma instabile, la città paga l'incoerenza politica"
«Dimmi se la schiuma cade o no», l’audio di Jaques Moretti sul soffitto che cadeva a pezzi: le stecche da biliardo e il test col fuoco – Il video
In questo testo si discute di un problema legato alla stabilità di una schiuma, con riferimenti a un test pratico e a un coinvolgimento diretto.
Ultime notizie su San Salvo Politica
Vantarsi di non alzare le tasse è inutile se la città cade a pezzi: il Pd San Salvo attacca la maggioranzaSecondo le esponenti del Pd, i toni celebrativi utilizzati dall’amministrazione per rivendicare di non aver aumentato la tassazione locale nascondono un problema ben più grave: il deterioramento del d ... chietitoday.it
COMUNICATO STAMPA FOLGORE DELFINO CURI PESCARA FOLGORE DELFINO CURI PESCARA – SAN SALVO 2-0 Pescara. Un gruppo fantastico impreziosito dalla doppia ciliegina firmata Del Moro e Kako: due assist e due gol che valgono una storica facebook
Sorrisi in gioco: a San Salvo lo #sport incontra l’ #odontoiatria (e non solo) Cittadini, odontoiatri, logopedisti e nutrizionisti a confronto su prevenzione e salute degli atleti Sabato 31 gennaio 2026, ore 9.00 Approfondisci qui asl2abruzzo.it/sorrisi-in-gio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.