Il Pd attacca Trantino | Maggioranza numerosa ma instabile la città paga l' incoerenza politica

Ddl stupro, Braga (Pd) attacca: “Meloni sfiduciata dalla sua maggioranza, cedete alle fake news dei maschi dei vostri partiti” - "Vorrei iniziare da un’immagine che conosciamo tutti: il simbolo zen dello yin e dello yang, dove due forze diverse non si respingono, ma si intersecano, si avvolgono, si ... ilfattoquotidiano.it

Banche, Pd all'attacco: "Rissa indecorosa nella maggioranza. E costi scaricati su correntisti e imprese" - Ogni giorno assistiamo a scambi polemici senza esclusione di colpi tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, tutti intenti a ... affaritaliani.it

Tg Sicilia. . Fascisti e negazionisti a Catania: La Vardera attacca, Trantino risponde Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #newssicilia #t - facebook.com facebook

