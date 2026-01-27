Dimmi se la schiuma cade o no l’audio di Jaques Moretti sul soffitto che cadeva a pezzi | le stecche da biliardo e il test col fuoco – Il video

In questo testo si discute di un problema legato alla stabilità di una schiuma, con riferimenti a un test pratico e a un coinvolgimento diretto. Viene menzionato anche un audio e alcune prove di verifica, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità dei materiali utilizzati. La comunicazione si focalizza su un confronto pratico, senza enfasi o sensazionalismi.

«Sì Gaétan, prova a toglierne una e vedi se cade, perché ho usato una schiuma che non conosco. Fammi sapere se va bene. Dimmi se cade o no. Se cade, purtroppo bisognerà lasciarle». È questo il contenuto del messaggio audio inviato da Jacques Moretti a un suo collaboratore, alle prese con la schiuma fonoassorbente che si stava staccando dal soffitto. Si tratta dello stesso materiale che ha preso fuoco nella notte di Capodanno nel locale di Crans-Montana, causando la morte di 40 persone e il ferimento di altri 116 giovani. I vocali. Dopo aver ricevuto nuovi messaggi e video da parte di Gaétan, il proprietario del Constellation finirà per rispondere con altri due messaggi vocali, acquisiti agli atti dell’indagine della procura di Sion: «Ok, allora ne rimetteremo, grazie» e «Sì, sembra niente male, togli pure le altre per favore».🔗 Leggi su Open.online

La recente scoperta di un audio di Moretti evidenzia le condizioni del soffitto di Le Constellation a Crans Montana, dove la schiuma fonoassorbente si staccava anche prima dell’incendio di Capodanno.

In questo articolo si analizzano le cause e le conseguenze del distacco della schiuma fonoassorbente nel teatro Le Constellation di Crans Montana, avvenuto prima dell’incendio di Capodanno.

