Calciomercato Inter altro che Palestra e Norton-Cuffy | spunta l’alternativa per la corsia destra!

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato dell'Inter, l'attenzione si sposta oltre Palestra e Norton-Cuffy, con una nuova possibile alternativa per la corsia destra. Il club nerazzurro valuta diverse opzioni e il nome sul taccuino di Ausilio potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

calciomercato inter altro che palestra e norton cuffy spunta l8217alternativa per la corsia destra

© Internews24.com - Calciomercato Inter, altro che Palestra e Norton-Cuffy: spunta l’alternativa per la corsia destra!

Inter News 24 Il nome sul taccuino di Ausilio. L’inverno porta consiglio, ma soprattutto preoccupazioni in casa Inter. La tegola legata all’infortunio di Denzel Dumfries si sta rivelando ben più pesante di quanto inizialmente ipotizzato dallo staff medico. I tempi di recupero del laterale olandese, motore inesauribile della fascia destra, rischiano di dilatarsi, costringendo la dirigenza di Viale della Liberazione a rivedere le priorità per l’imminente finestra di mercato di gennaio. QUI: le ultime mosse dell’Inter sul calciomercato. Internews24.com

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lookman-Inter, De Winter-Milan, Leoni, Frendrup che succede sul mercato

Video Lookman-Inter, De Winter-Milan, Leoni, Frendrup che succede sul mercato

calciomercato inter altro palestraCaso Dumfries, Inter subito sul mercato: 25 milioni per riportarlo in Italia | CM.IT - La priorità del mercato dell'Inter a gennaio è un vice Dumfries. calciomercato.it

L'Inter fa sul serio per Palestra: è il grande sogno di Marotta e Ausilio - La Juventus deve fare i conti con la concorrenza dell'Inter nella corsa a Marco Palestra. tuttojuve.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.