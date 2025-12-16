Calciomercato Inter altro che Palestra e Norton-Cuffy | spunta l’alternativa per la corsia destra!
Nel calciomercato dell'Inter, l'attenzione si sposta oltre Palestra e Norton-Cuffy, con una nuova possibile alternativa per la corsia destra. Il club nerazzurro valuta diverse opzioni e il nome sul taccuino di Ausilio potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Inter News 24 Il nome sul taccuino di Ausilio. L’inverno porta consiglio, ma soprattutto preoccupazioni in casa Inter. La tegola legata all’infortunio di Denzel Dumfries si sta rivelando ben più pesante di quanto inizialmente ipotizzato dallo staff medico. I tempi di recupero del laterale olandese, motore inesauribile della fascia destra, rischiano di dilatarsi, costringendo la dirigenza di Viale della Liberazione a rivedere le priorità per l’imminente finestra di mercato di gennaio. QUI: le ultime mosse dell’Inter sul calciomercato. Internews24.com
Lookman-Inter, De Winter-Milan, Leoni, Frendrup che succede sul mercato
Caso Dumfries, Inter subito sul mercato: 25 milioni per riportarlo in Italia | CM.IT - La priorità del mercato dell'Inter a gennaio è un vice Dumfries. calciomercato.it
L'Inter fa sul serio per Palestra: è il grande sogno di Marotta e Ausilio - La Juventus deve fare i conti con la concorrenza dell'Inter nella corsa a Marco Palestra. tuttojuve.com
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
