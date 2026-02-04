Vannacci | È Salvini il traditore la mia destra è vera

Roberto Vannacci, ex generale e fondatore di Futuro Nazionale, non ha peli sulla lingua. In un’intervista a Repubblica, accusa senza mezzi termini Matteo Salvini di essere un traditore. Vannacci dice che la sua destra è quella vera e che Salvini ha tradito gli ideali del centrodestra. Le sue parole fanno discutere e riaccendono lo scontro tra le varie anime della politica italiana.

L’ex generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, è chiaro e dichiara a Repubblica: « Il traditore è Salvini ». «I miei princìpi e i miei valori rimangono fissi – ha spiegato – Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio». E ribadisce: «La mia è una destra vera, forte. Che non significa nera, ma vera». «Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione», ha aggiunto l’ex generale. «Salvini è quello ch e per anni ha detto che andava demolita la legge Fornero, invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma».🔗 Leggi su Open.online

Vannacci è arrivato a Modena e ha subito dato il suo messaggio.

Vannacci torna a parlare in pubblico a Modena, per la prima volta dopo aver lasciato la Lega e aver fondato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

