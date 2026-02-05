Il generale Roberto Vannacci ha lasciato la Lega. La decisione arriva dopo che il suo ingresso, voluto da Matteo Salvini, aveva già creato malumori tra i membri del partito. Ora Vannacci dice di voler ripulire le fila della Lega e di Fratelli d’Italia da esaltati e omofobi. La sua uscita cambia gli equilibri e apre nuovi scenari nel panorama politico.

Il generale, nonché europarlamentare, Roberto Vannacci, è uscito dalla Lega. Del resto il suo ingresso, voluto fortemente da Matteo Salvini, aveva indispettito diversi esponenti del Carroccio. Su tutti, il più influente: Luca Zaia. I fatti hanno dunque dato ragione all’ex governatore del Veneto e segretario in pectore del partito. Vannacci ha creato un partito tutto suo: Futuro Nazionale, un mix tra Futuro e Libertà, il partitino di Massimo Fini, e Alleanza Nazionale, erede dello MSI e genitore di Fratelli d’Italia. In genere però, chi esce da un partito per crearne uno proprio finisce male. Ce lo ha insegnato la storia. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Vannacci ripulirà Lega e Fdi da esaltati e omofobi

Fratelli d’Italia guarda con preoccupazione all’erosione di voti e alla possibile svuotamento della Lega di Matteo Salvini.

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

