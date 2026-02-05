Da ieri Roberto Vannacci sembra meno impresentabile agli occhi della sinistra. Dopo aver lasciato la Lega, il generale si trova a creare qualche difficoltà in più al centrodestra, anche se resta comunque un simbolo di una destra più dura e conservatrice. La sua posizione diventa un punto di discussione, mentre lui continua a mantenere un ruolo di spicco nel panorama politico.

Contrordine compagni, Roberto Vannacci da ieri è un po’ meno impresentabile. Certo, resta un pericoloso reazionario di destra, ma adesso che mollando la Lega rischia di creare problemi al centrodestra, lo è un po’ meno. Anzi, quasi quasi è diventato simpatico. È questo il sunto ricavato dalla lettura dei giornali e dei siti di sinistra in edicola e online ieri. Certo, nessuno arriva all’inchino all’ex generale, ma i toni livorosi, sprezzanti, che le firme rosse usavano fino a pochi giorni fa contro Vannacci, si sono improvvisamente ammorbiditi. La speranza è che possa erodere voti al centrodestra permettendo al campo largo di vincere le prossime politiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci, per la sinistra è già il salvatore della Patria

Approfondimenti su Vannacci Lega

Donald Trump si presenta come il salvatore dell’America, affermando di aver ricostruito un paese in difficoltà.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Renzi: La scissione di Vannacci farà molto male a Meloni. Per la sinistra è un assist, ma ora diamoci una mossa; La destra alle prese con la vanità di Vannacci: è una mini-scissione ma può fare molto male; Sondaggio YouTrend, a chi potrebbe togliere voti Vannacci nel centrodestra? I DATI; 'Futuro Nazionale', Pozzolo segue Vannacci: Dialogheremo anche con forze di sinistra.

Adinolfi arruola Corona e Vannacci per la sua nuova crociata politica.Il significato politico del nuovo tridente conservatoreIl progetto di un fronte comune tra Mario Adinolfi, Roberto Vannacci e Fabrizio Corona rila ... assodigitale.it

Compagno Vannacci. La sinistra lo esalta e sogna sondaggi dove è al 4 per centoParte lo sdoganamento per dipingerlo come un leader che andrà lontano ... msn.com

#Renzi "esulta" per la rottura tra #Vannacci e la #Lega e spinge la sinistra: "E' l'inizio della fine di #Meloni e #Salvini. Ora andiamo a vincere le elezioni". LEGGI L'ARTICOLO facebook

La sinistra arruola Vannacci per vincere le prossime elezioni x.com