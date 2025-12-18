Trump si autoproclama salvatore della patria | Ho trovato l’America in macerie ora è ripartita

Donald Trump si presenta come il salvatore dell’America, affermando di aver ricostruito un paese in difficoltà. In un momento cruciale della sua presidenza, sceglie la diretta televisiva per comunicare con gli americani, evidenziando la sua visione di rinascita e ripartenza. Un intervento che suscita discussioni e divisioni, riflettendo le sfide e le ambizioni di un leader al centro dell’attenzione globale.

© Thesocialpost.it - Trump si autoproclama salvatore della patria: “Ho trovato l’America in macerie, ora è ripartita” Nel momento più delicato della sua nuova presidenza, Donald Trump sceglie la diretta televisiva per parlare agli americani. I numeri non lo aiutano: consenso in calo, inflazione e disoccupazione in risalita, malcontento diffuso sul costo della vita e tensioni interne al fronte Maga. Ma il presidente ribadisce la sua linea: la crisi non è figlia delle sue scelte, bensì dell’eredità lasciata da Joe Biden. Secondo l’ultimo sondaggio Gallup, la popolarità di Trump è scesa al 36 per cento, uno dei livelli più bassi della sua carriera politica. A pesare sono soprattutto i dossier economici: la promessa “età dell’oro”, sostenuta da dazi e rilancio industriale, tarda a manifestarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: Trump, sicurezza nazionale e America First: “Rimarremo la patria della libertà sulla Terra” Leggi anche: Usa: Trump plaude a incriminazione Comey, giustizia in America Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump è un tiranno o un salvatore della patria? Forse è solo un pasticcione - Se ci si limita ai mass media, non si trovano molti dissidenti rispetto alla visione binaria dei primi cento giorni del secondo mandato del presidente Trump. milanofinanza.it Il cambiamento di Donald Trump su TikTok: da promotore del divieto ad acclamato "salvatore" - Durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guidato gli sforzi per vietare TikTok, il popolarissimo sito cinese di condivisione video che, a suo dire, rappresentava ... it.investing.com Trump si autoproclama Papa sui social della Casa Bianca: lo scatto diventa virale. FOTO - A pochi giorni dall’inizio del conclave del 7 maggio, che designerà il successore di Papa Francesco, è ... msn.com Trump proclama la pace, ma il sud-est asiatico resta in fiamme. La guerra fra Thailandia e Cambogia va avanti anche se Washington la dichiara finita. Di Massimo Morello - facebook.com facebook Trump proclama la pace, ma il sud-est asiatico resta in fiamme. La guerra fra Thailandia e Cambogia va avanti anche se Washington la dichiara finita. Di Massimo Morello x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.