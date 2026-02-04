Vannacci replica a Salvini | Io sleale? Lui ha tradito promesse da Ucrania a Fornero

Roberto Vannacci ha risposto a Matteo Salvini, definendo il leader della Lega “sleale” e accusandolo di aver tradito le promesse fatte su vari temi, dall’Ucraina alla previdenza. La polemica tra i due si è accesa a due mesi dalla fine del mandato del governo Meloni, trasformandosi in uno scontro che ha catturato l’attenzione di molti. Vannacci non ha risparmiato critiche, puntando il dito contro Salvini e portando il confronto su un piano più aperto e diretto.

**Il confronto tra Vannacci e Salvini: “Io sleale? È lui che ha tradito promesse”** A due mesi dalla scadenza del mandato del governo Meloni, il confronto tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini è andato oltre il semplice dibattito politico: è stato un colpo di spettacolo. Il generale, ex ministro della Difesa e presidente del Partito della Libertà, ha lanciato un attacco diretto al leader della Lega, accusandolo di «tradire le promesse». La reazione è arrivata dopo la decisione del governo Meloni di confermare l’attuazione della legge Fornero, un tema che Vannacci aveva sempre sostenuto con forza, ma che Salvini, in nome della sua coalizione, aveva messo in discussione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vannacci attacca Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse fatte su Ucraina e riforma Fornero.

Roberto Vannacci torna a sparare contro Matteo Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse e di aver fatto il gioco della sinistra.

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

Argomenti discussi: Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; Lo scarroccio a destra della Lega, l'incognita Vannacci e il temporeggiatore Salvini; Vannacci lascia la Lega: Inseguo un sogno, voglio un'Italia prospera ed esclusiva. Salvini: Credevamo che da militare avesse senso dell'onore.

Vannacci: «Dalle armi a Kiev alla legge Fornero, il traditore è Salvini». Pozzolo lo segue: «Andrò con lui»«Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci». È durato meno di due anni il matrimonio tra ... ilgazzettino.it

Vannacci esce allo scoperto, che schiaffo a Salvini: È lui il traditore, promesse non mantenuteL’ex generale Roberto Vannacci lo dice a Repubblica, il giorno dopo lo strappo con la Lega, dopo che verso di lui il leader Salvini ha usato parole dure, dandogli del traditore. E’ Salvini che ha ... affaritaliani.it

' E' ufficiale. Vannacci lascia la Lega. Dice: "Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale da oggi è una realtà". La replica di Salvini: "Un soldato non abbandona mai il proprio posto. L'abbiamo accolto quando aveva tutti c facebook

Il presidente di Nazione Futura #Giubilei: "Il generale #Vannacci ci ha copiato il simbolo, abbiamo presentato un esposto e non ci fermeremo" x.com