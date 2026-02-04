Vannacci-Salvini | è scontro Il generale | Io sleale? Lui tradisce gli elettori

Dopo l’addio di Roberto Vannacci alla Lega, si è acceso uno scontro tra il generale e Matteo Salvini. Vannacci ha accusato Salvini di tradire gli elettori, mentre il leader leghista respinge le accuse e cerca di riprendere il controllo della situazione. La frizione tra i due continua a far parlare, con ambedue che non risparmiano parole dure.

AGI - Il giorno dopo l'addio di Roberto Vannacci alla Lega, scambio di accuse tra il generale e Matteo Salvini. In mattinata il segretario leghista convoca i giornalisti per annunciare l'adesione di una associazione di docenti universitari, 'Lettera 150', alla campagna referendaria per il 'sì' al referendum sulla separazione delle carriere. Salvini non si sottrae alle domande dei cronisti sul caso Vannacci ma taglia corto nelle risposte su quello che considera un "capitolo chiuso". Per definire l'ex vice, il capo di via Bellerio cita un libro della psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi, scomparsa nei giorni scorsi, 'Ingrati'.

