Vannacci lo sfogo di Fini | Io traditore come lui? Assurdo Salvini parla senza sapere Loro due spregiudicati

Gianfranco Fini si difende dopo le parole di Matteo Salvini, che ha paragonato il generale Roberto Vannacci a un traditore come lui. Fini smentisce di aver mai tradito e accusa Salvini di parlare senza conoscere i fatti. La polemica tra i due si riaccende nel pieno della campagna politica.

Gianfranco Fini torna a intervenire nel dibattito politico dopo le parole di Matteo Salvini, che ha definito il generale Roberto Vannacci «un traditore come Fini». Un’accusa che l’ex presidente della Camera respinge con decisione, ricostruendo il proprio percorso politico e smontando il paragone. Lo fa in una intervista al Corriere della Sera, nella quale ripercorre oltre quarant’anni di vita pubblica e chiarisce la natura della rottura con Silvio Berlusconi, distinguendola nettamente dallo scontro interno oggi esploso nella Lega. Leggi anche: Vannacci: “Il traditore è Salvini, dalle armi all’Ucraina alla legge Fornero” «Il paragone non sta in piedi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Gianfranco Fini replica duramente alle parole di Matteo Salvini, che ha paragonato il generale Roberto Vannacci a un traditore come lui.

Fini respinge con durezza il paragone con Vannacci.

