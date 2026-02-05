Lega Fini | Io traditore? Assurdo paragone tra me e Vannacci non sta in piedi

Fini respinge con durezza il paragone con Vannacci.

(Adnkronos) – ''Il paragone tra me e Vannacci non sta minimamente in piedi. Io non me ne sono andato dal Pdl che avevo contribuito a fondare, sono stato dichiarato 'incompatibile' da Berlusconi, che in diretta tv mi disse che se volevo 'far politica', cioè esprimere le mie opinioni non sempre collimanti con le sue, dovevo dimettermi da presidente della Camera. Non ci furono né traditi né traditori, fu l’epilogo di una frattura politica''. Così in un'intervista al Corriere della Sera Gianfranco Fini, già presidente di An, poi nel Pdl e dopo la 'cacciata' fondatore di Futuro e libertà.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Lega torna a criticare il generale Roberto Vannacci, questa volta con un post sui social.

