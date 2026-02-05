Vannacci-Lega una storia già scritta A Salvini interessa stare sulla barca che galleggia mentre il Nord affonda

Vannacci lascia la Lega e il caso si riaccende nel centrodestra. Un militante bergamasco, con anni di esperienza, ha scritto una lettera in cui critica la posizione di Salvini, accusandolo di stare sulla stessa barca mentre il Nord si affonda. La decisione di Vannacci di uscire dal partito sembra aver confermato, secondo alcuni, che la vicenda era già decisa da tempo, fin dai tempi delle elezioni europee del 2024. Ora si attende una risposta dai vertici o dai militanti che, al momento, sembrano più disorientati che sor

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un militante di lungo corso della Lega bergamasca. Chissà quanti militanti il giorno dopo l’uscita preannunciata di Vannacci dalla Lega di Salvini, se interpellati potrebbero rispondere Vannacci chi? La storia era già scritta il giorno delle elezioni europee 2024. A Salvini serviva Il Generale e viceversa. Al primo ha evitato una debacle che gli sarebbe costata la segreteria al secondo è servito l’ascensore per la poltrona in Parlamento europeo. Basterebbe questo per capire il gioco delle parti. Ma c’è un ma. Un ma che dovrebbe far riflettere. Ma i militanti, gli elettori della Lega possono essere usati solo per fini elettorali? C’è un Segretario di una Lega nata con un’identità ben precisa, quella che ha riportato al centro del dibattito politico il fattore Nord.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La sede della Lega di Modena, in via Gobetti, è stata nuovamente imbrattata.

"Viaggio di 40 anni e una barca" racconta la lunga esperienza del preside Ciro Scognamiglio, simbolo di dedizione e memoria.

