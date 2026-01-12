Scritta shock sulla sede della Lega di Modena Salvini come Moro

La sede della Lega di Modena, in via Gobetti, è stata nuovamente imbrattata. L’episodio richiama il confronto con il passato e solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli spazi politici. La situazione evidenzia le tensioni in atto e la necessità di un dialogo costruttivo per superare le divisioni. Restano da chiarire le motivazioni e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

La sede della Lega di Modena, situata in via Gobetti (in zona Morane), è stata nuovamente imbrattata. Questa volta sulla serranda che chiude il locale, al piano terra di un condominio, è comparsa la scritta "Salvini come Moro", accompagnata dalla A simbolo degli anarchici."Un atto vergognosamente.

«Spara a Giorgia», scritta sulla sede della Lega a Busto Arsizio - La scritta in rosso "Spara a Giorgia", seguita dalla stella a cinque punte e la firma "BR" sulla sede della Lega di Busto Arsizio, nel Varersotto/ ANSA La scritta in vernice rossa «Spara a Giorgia», ... avvenire.it

