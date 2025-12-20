Viaggio di 40 anni e una barca Il preside Ciro Scognamiglio e l’eredità della memoria che non affonda

NAPOLI – Ci sono storie che non appartengono solo a chi le scrive, ma diventano un testimone collettivo da passare di mano in mano affinché il passato non torni a ripetersi. È questo il cuore pulsante di "Viaggio di 40 anni e una barca" ( Graus Edizioni ), l'opera d'esordio di Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico in pensione che per una vita intera ha educato i giovani alla bellezza della vita e al rispetto dell'altro. Al centro del racconto non c'è solo la vita dell'autore, ma il legame profondo e tormentato con il padre Mario, un ebreo non praticante e socialista la cui esistenza fu segnata indelebilmente dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti nel 1943.

