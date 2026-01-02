Vannacci exit Le faide e Kyiv accelerano la fuga dalla Lega Il bivio di Salvini

Vannacci sta per lasciare la Lega, in un contesto segnato dalle tensioni interne e dalla crescente distanza da Kyiv. La sua scelta riflette le difficoltà del partito nel mantenere un equilibrio tra alleanze e orientamenti politici, con alcuni parlamentari come Stefano Candiani che sottolineano la necessità di essere fedeli al governo e a Salvini. La situazione apre un nuovo capitolo nel percorso politico della formazione e nel futuro di Vannacci.

Guardate che Vannacci presto se ne va, lascia la Lega. Sogna il gruppo "Noi con Soumahoro". Lo dice la Lega, lo dicono i parlamentari come Stefano Candiani: "Con Vannacci è stato un matrimonio d'interesse ma adesso il solo interesse è essere leali al governo, a Salvini". Salvini non può che essere felice, ma Meloni no. L'invito di Vannacci ai leghisti: "Non votate il decreto Ucraina", ripetuto ieri a Viareggio mentre si tuffava con le braghette (insieme alle frasi: "I russi continuano ad avanzare, serve cambiare registro dopo quattro anni") è propedeutico all'uscita e ci sono anche le prove. Uno dei suoi parà, il deputato Edoardo Ziello, della Lega, il giorno della manovra, del voto finale, era in Aula, ma non ha votato.

Armi all’Ucraina, Vannacci si oppone: “La guerra non ci conviene più”. E critica la von der Leyen - Roberto Vannacci, oggi parlamentare europeo e in passato generale dell’Esercito, mantiene una posizione ferma sulla guerra in Ucraina e sulle scelte dell’Unione europea. blitzquotidiano.it

Agtw.it. . Vannacci al tradizionale tuffo di Capodanno a Viareggio: «Il decreto Ucraina Ho detto a Giorgetti che non lo firmo» - facebook.com facebook

