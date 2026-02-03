Vannacci lascia la Lega | Voglio bene a Salvini ma la mia strada è un' altra

Il generale Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega. In un incontro con Matteo Salvini, ha detto che gli vuole bene, ma ha scelto un’altra strada. La decisione arriva dopo un confronto diretto tra i due, che ha segnato una svolta nella sua posizione all’interno del partito.

Il generale Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. "Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra", avrebbe detto a Matteo Salvini nel corso di un faccia a faccia avvenuto eri. Oggi, salvo ripensamenti dell'ultim'ora, ne dovrebbe discutere il consiglio federale del Carroccio convocato da Salvini nella sede storica milanese di via Bellerio. Vannacci nei giorni scorsi ha depositato il simbolo di un movimento, "Futuro Nazionale", dunque è tutto pronto per la nuova "casa" del generale e dei suoi fedelissimi. Autore del libro autoprodotto " ll mondo al contrario ", pubblicato nell'estate 2023 e divenuto un caso nazionale dopo aver raggiunto la prima posizione nelle vendite su Amazon, il generale in breve tempo si era conquistato l'attenzione dei media, fino ad ottenere la candidatura della Lega nelle elezioni europee del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

