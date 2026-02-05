Vannacci Fini | ‘Paragone tra me e lui è assurdo il generale ha agito per interesse’
L’ex Presidente della Camera, Fini, torna a parlare e risponde a Salvini. In un’intervista al Corriere della Sera, Fini dice che il paragone tra lui e Vannacci è assurdo. Ricorda anche la rottura con Berlusconi e commenta le parole del generale, sostenendo che Vannacci ha agito per interesse personale.
In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex Presidente della Camera risponde a Salvini, ricordando la sua rottura con Berlusconi. Poi avverte: “Vannacci non va sottovalutato, Europa unita unica via” “Il paragone tra me e Vannacci non sta minimamente in piedi”. Gianfranco Fini, ex Presidente della Camera, inizia in modo netto la sua intervista al Corriere della Sera. Poi è caustico verso il segretario della Lega Matteo Salvini: “La cifra della sua comunicazione è sempre stata la superficialità, l’approssimazione.” Il riferimento è alla recente rottura tra il leader del Carroccio e il generale Roberto Vannacci, il quale ha deciso di lasciare il partito di via Bellerio per fondare una nuova compagine politica, Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Lega, Fini: Io traditore? Assurdo, paragone tra me e Vannacci non sta in piedi(Adnkronos) - ''Il paragone tra me e Vannacci non sta minimamente in piedi. Io non me ne sono andato dal Pdl che avevo contribuito a fondare, sono stato dichiarato 'incompatibile' da Berlusconi, che i ... msn.com
Fini replica a Salvini: Io traditore? La mia fu una scelta politica. Vannacci avrà il suo spazio? Ho molti dubbiGianfranco Fini, ex presidente della Camera e di An, replica alle affermazioni di Salvini che lo accostano a Vannacci ... affaritaliani.it
In serata Vannacci è in tv, a Realpolitik. Annuncia che voterà “convintamente Sì” nel referendum sulla separazione delle carriere. E il Carroccio che lo paragona a Fini “Mi sento come Meloni quando ha lasciato il Pdl” (di Luca De Carolis e Lorenzo Giarelli) facebook
- "Salvini dice che lei è un traditore e farà la fine di Fini" - Vannacci: "Mi sento come Meloni quando lasciò il PDL. Salvini prometteva di demolire la Fornero, e poi l'ha promossa e inasprita" #realpolitik x.com
