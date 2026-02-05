Vannacci si presenta come un politico esperto, anche se all’inizio sembrava confuso. In poche ore, il generale ha cambiato tono e si è allontanato dalle prime dichiarazioni, assicurando di stare nel centrodestra e di essere coerente con la sua linea. Le sue parole sembrano voler rassicurare gli alleati, anche se le sue accuse al Carroccio continuano a far discutere.

Il personaggio non è fesso. In 24 ore il generale si è trasformato in un politico navigato. «Innanzitutto - è la dottrina che Vannacci decritta in confidenza - la mia coerenza. Sono per una destra vera, non post-ideologica e sono rimasto nella Lega fino a quando rischiavo di non essere più coerente. Sono meravigliato per il livore e la rabbia di Salvini. Non userò i suoi toni. Mi vuole fuori dalla coalizione? Se fossi in lui non parlerei sull'onda dell'emozione. Mi considero ancora un interlocutore del centrodestra, non sono contro la Meloni e voglio essere nel perimetro della coalizione per renderla più forte.

© Ilgiornale.it - Vannacci è già confuso. Accusa il Carroccio ma confida ai suoi: "Sto nel centrodestra"

Dopo le dimissioni di Vannacci, il centrodestra si trova a riflettere sul proprio futuro.

Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega già oggi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

