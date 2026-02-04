Dopo le dimissioni di Vannacci, il centrodestra si trova a riflettere sul proprio futuro. Il partito di Giorgia Meloni si interroga su come riprendere il cammino, mentre il ricordo di Gianfranco Fini, risalente a quasi vent’anni fa, torna di nuovo in voga tra gli addetti ai lavori. Intanto, sui social, circola una foto in bianco e nero dell’ex leader, che sorride come se avesse appena scritto un pezzo importante della storia italiana.

Il 4 febbraio 2026, alle 7.15 del mattino, un’immagine ha fatto il giro del web: una foto in bianco e nero di Gianfranco Fini, con la giacca scura e il sorriso di chi ha appena scritto un capitolo della storia italiana. Accanto, un testo semplice ma pesante: *“La storia si ripete”*. Non era un post di nostalgia, né un richiamo nostalgico al passato. Era un messaggio del Carroccio, lanciato poche ore dopo che Roberto Vannacci, ex vicepresidente federale della Lega e deputato europeo, aveva annunciato ufficialmente il suo addio al partito. Non con un comunicato ufficiale, ma con un video caricato su YouTube, in cui, seduto in una stanza illuminata da una sola lampada, ha detto: *“Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”*. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo le dimissioni di Vannacci, il Carroccio si interroga sul futuro del centrodestra: "La storia ci riprende

La direzione regionale del Pd si concentra sul futuro dell'Abruzzo, impegnata a tracciare una strategia di rinascita dopo i risultati negativi del governo di centrodestra.

