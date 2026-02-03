Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega già oggi. La decisione sembra ormai fatta, e si attende solo l’annuncio ufficiale durante il consiglio federale del partito. Al momento, nulla è stato confermato, ma la sua partenza appare inevitabile.

L’ufficialità ancora non c’è, ma tutto lascia pensare che la storia tra Roberto Vannacci e la Lega sia ormai ai titoli di coda. Anzi all’interno del Carroccio, dove appare evidente un certo nervosismo, i dubbi sono davvero pochi e si parla apertamente dell’addio del generale come cosa ormai certa. Del resto, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Askanews, ieri ci sarebbe stato l’incontro tra Matteo Salvini e il generale – avvenuto a seguito dei contatti continui degli ultimi giorni – per cercare di ricomporre lo strappo. Ma il faccia a faccia, che sarebbe stato sereno, non avrebbe sciolto i nodi all’origine delle tensioni tra Vannacci, che ricopre il ruolo di vice segretario della Lega, e il partito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vannacci verso l’addio alla Lega. L’annuncio forse già oggi durante il consiglio federale del Carroccio

Oggi alle 16, il generale Vannacci annuncerà ufficialmente la sua uscita dalla Lega durante il consiglio federale convocato da Matteo Salvini a via Bellerio.

Oggi nel Consiglio federale della Lega, alle 16, si decide il futuro di Roberto Vannacci.

VANNACCI FUORI DALLA LEGA "SE DEVO PARLARE CON SALVINI CHIAMO LUI E VICEVERSA, NON LA STAMPA

