Cartello con minacce di morte davanti alla sede di Fratelli d' Italia | Clima di odio e intolleranza

Un cartello con minacce di morte è stato affisso davanti alla sede di Fratelli d'Italia in via Naviglio a Faenza. L'atto intimidatorio, che denuncia un clima di odio e intolleranza, ha suscitato preoccupazione e condanna da parte delle autorità e dei rappresentanti politici. L'episodio evidenzia le tensioni crescenti nel contesto politico locale.

© Ravennatoday.it - Cartello con minacce di morte davanti alla sede di Fratelli d'Italia: "Clima di odio e intolleranza" Grave atto intimidatorio nei confronti di Fratelli d'Italia. È accaduto davanti alla sede del partito in via Naviglio a Faenza. La scoperta è stata fatta venerdì mattina, quando è stato notato davanti all'ingresso della sede un cartello con scritte realizzate con lettere ritagliate contenenti. Ravennatoday.it 1727 viene aggredito da poeta di strada e colombiano di Niko pandetta fuori dallo studio di tatuaggi Violenze e minacce di morte alla compagna anche davanti ai figli, arrestato - Un 37enne italiano, residente a Varese, con precedenti e colpito anche da un Daspo, è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Varese in esecuzione di un'ordinanza di ... msn.com

Minaccia di morte l’ex davanti ai poliziotti: arrestato - A chiedere aiuto una donna che da anni subiva maltrattamenti. laprovinciadibiella.it

Un cartello con la scritta «Fascio Appeso FDI morti Attenti PIOMBO Firmato Br» è stato affisso alla finestra della nuova sede di Fratelli d’Italia, in via Naviglio - facebook.com facebook