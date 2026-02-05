Oggi all’aeroporto di Malpensa è atterrata la delegazione statunitense in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La scorta è molto numerosa e si muove con decisione tra i voli. I membri arrivano già circondati da sicurezza, pronti a preparare il loro ruolo in questa grande manifestazione sportiva.

È arrivata oggi, 5 febbraio, all’aeroporto di Malpensa la delegazione statunitense attesa in Italia per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In mattinata sono sbarcati nello scalo varesino il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e, poco dopo, il segretario di Stato Marco Rubio. Vance è atterrato alle 10.28 a bordo dell’Air Force Two, accompagnato dalla moglie Usha e dai figli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vance atterra a Malpensa per le Olimpiadi: la scorta è impressionante

Questa mattina, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato all'aeroporto di Malpensa.

L’aeroporto di Malpensa è rimasto chiuso per più di due ore durante l’arrivo di JD Vance e Marco Rubio, che sono arrivati a Milano per le Olimpiadi.

Argomenti discussi: J. D. Vance atterra a Malpensa: via alla super missione americana per Milano-Cortina, tra ex campioni e cibo made in Usa; Malpensa: Arriva JD Vance, scalo e viabilità blindati; Capi di Stato, feste e disagi. Città off limits e il clou domani: la fiaccola arriva a San Siro; TGT – S1E672 TGT SERA – ORE 20.00 – 03/02/2026.

