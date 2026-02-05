Olimpiadi il vicepresidente JD Vance atterra a Malpensa | prelevato dagli agenti del Secret Service Usa

Questa mattina, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato all’aeroporto di Malpensa. È stato prelevato subito dagli agenti del Secret Service, che lo hanno accompagnato via senza rilasciare dichiarazioni. La visita si inserisce nel clima di grande attenzione legato alle Olimpiadi, anche se ancora non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulla sua presenza in Italia.

È atterrato a metà mattinata all’aeroporto di Malpensa il volo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Accompagnato dalla moglie Usha, Vance è stato prelevato in pista dal servizio di sicurezza del Secret Service. Lo scalo è blindato in attesa del passaggio del corteo di auto che porterà Vance all’hotel Sheraton di Gallarate, da dove poi si sposterà a Milano. Alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali, il vicepresidente guiderà una delegazione statunitense che include la moglie, il segretario di Stato Marco Rubio, arrivato poco prima di Vance a Malpensa, e l’ambasciatore Fertitta. Faranno parte della delegazione anche alcuni ex medagliati olimpici, tra cui le sorelle giocatrici di hockey Jocelyne Lamoureux-Davidson e Monique Lamoureux-Morando, il pattinatore di velocità Apolo Ohno e il pattinatore artistico Evan Lysacek. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La polizia di Cincinnati ha avviato un’indagine riguardo a un incidente presso l’abitazione del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.

