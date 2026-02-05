JD Vance e Marco Rubio arrivano per le Olimpiadi | bloccato l'aeroporto di Malpensa cecchini schierati a Milano

L’aeroporto di Malpensa è rimasto chiuso per più di due ore durante l’arrivo di JD Vance e Marco Rubio, che sono arrivati a Milano per le Olimpiadi. La polizia ha schierato cecchini in città, mentre i voli sono stati dirottati o sospesi. La zona intorno all’aeroporto e in centro è stata blindata, senza far entrare o uscire persone. La situazione resta sotto controllo, ma i dettagli sulla motivazione di questa misura non sono ancora chiari.

Sono arrivati a Milano il vicepresidente degli Usa, JD Vance, e segretario di Stato, Marco Rubio. L'aeroporto di Malpensa è stato bloccato per oltre un paio d'ore, mentre in città sono stati piazzati tiratori scelti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

