JD Vance e Marco Rubio arrivano per le Olimpiadi | bloccato l'aeroporto di Malpensa cecchini schierati a Milano

L’aeroporto di Malpensa è rimasto chiuso per più di due ore durante l’arrivo di JD Vance e Marco Rubio, che sono arrivati a Milano per le Olimpiadi. La polizia ha schierato cecchini in città, mentre i voli sono stati dirottati o sospesi. La zona intorno all’aeroporto e in centro è stata blindata, senza far entrare o uscire persone. La situazione resta sotto controllo, ma i dettagli sulla motivazione di questa misura non sono ancora chiari.

