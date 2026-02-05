Vallefoglia batte Gran Canaria 3-1 e vola in semifinale | le parole di Pistola e Carletti

Questa mattina il Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha battuto Gran Canaria 3-1 e si è guadagnato l’accesso alle semifinali della Challenge Cup. La squadra italiana ha vinto i primi due set in modo convincente, lasciando pochi spazi alle avversarie, e ha gestito il vantaggio anche nel terzo parziale, chiudendo così la partita. Le parole di Pistola e Carletti hanno sottolineato l’importanza di questa vittoria per la squadra, che ora guarda avanti con fiducia.

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si aggiudica l'ingresso alle semifinali della Challenge Cup, chiudendo l'incontro con la vittoria in due set e proiettando la squadra verso la fase conclusiva della competizione. La qualificazione arriva in concomitanza con una gestione della rosa studiata per preservare energie in vista delle prossime settimane, mantenendo alta la competitività e lasciando spazio a chi aveva giocato meno. La formazione guidata dalla gestione tecnica ha conquistato i due set che servivano per avanzare, assicurando definitivamente il passaggio del turno. Le semifinali sono programmate per la terza e la quarta settimana di febbraio, con le avversarie identificate nelle ungheresi del Kaposvári NRC, che hanno anticipato la qualificazione superando due a zero la GEN-I Volley Nova Gorica, entrambe provenienti dalla Slovenia.

