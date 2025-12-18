Elenchi regionali per il ruolo 2026 | saranno visibili solo a chi si iscrive Manca trasparenza Pillole di Question Time

Gli elenchi regionali per il ruolo 2026 rimangono accessibili solo a chi si iscrive, sollevando dubbi sulla trasparenza. Durante il Question Time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso approfonditamente di questa problematica. Un’occasione per riflettere sulle modalità di gestione e sulla necessità di maggiore chiarezza nel processo.

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato approfondito il tema della trasparenza nella gestione degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo. Il punto centrale della discussione ha riguardato la possibilità di consultazione pubblica degli elenchi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

