Valeria Golino si racconta con sincerità: “Solo io potevo essere la protagonista” dice, spiegando che la gioia di interpretare quel ruolo è tutta sua. Nel frat frattempo, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini si muove su una strada semplice e senza fronzoli, lontana dagli schemi dello spettacolo. Una scelta che punta all’intimità, come già si era intuito dalle prime anteprime.

Presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia all’interno delle Giornate degli Autori, il film può contare su un cast di primo piano: Valeria Golino interpreta la protagonista, mentre Saul Nanni veste i panni del suo carnefice; a completare il quadro ci sono Jasmine Trinca e Francesco Colella, entrambi in ruoli di forte presenza scenica. «Non siamo nei territori del true crime», spiega Gelormini, chiarendo una possibile associazione con il crescente successo di questo filone, tra cinema, televisione e podcast. «Non lo siamo perché non c’è giudizio. Il nostro obiettivo era comprendere fino in fondo la diseducazione emotiva dei personaggi, non soddisfare una curiosità morbosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Valeria Golino: «La gioia? Solo io potevo essere la protagonista. Le altre sarebbero state bravissime, ma io la sento così»

Approfondimenti su Valeria Golino

La gioia, Valeria Golino, Jasmine Trinca e Saul Nanni con il regista Nicolangelo Gelormini

