Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv ingente dispiegamento mezzi di polizia

In vista della partita di pallacanestro tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, si è reso necessario un ingente dispiegamento di forze di polizia a Bologna. La manifestazione organizzata contro l'incontro ha richiesto misure di sicurezza straordinarie per garantire l'ordine pubblico durante l'evento.

Ingente dispiegamento di mezzi di polizia in vista della manifestazione organizzata a Bologna contro la partita di basket tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv. Ilrestodelcarlino.it | Hapoel Tel Aviv rimane prima in solitaria: batte la Virtus Bologna e interrompe la striscia imbattuta in casa - 17 nell'ultimo quarto vince a Bologna per la quindicesima giornata di Eurolega, interrompendo la striscia vincente della squadra di casa. pianetabasket.com

Virtus Bologna rimontata e battuta dall’Hapoel Tel Aviv, Dusko Ivanovic impietoso - La Virtus Bologna spreca un vantaggio di +14 avuto verso la fine del secondo quarto (42- sportal.it

Virtus Bologna e Francesco Ferrari sempre più vicini. Le Vu Nere stanno formalizzando l’accordo con l’ala azzurra classe 2005 per prelevarlo subito dall’UEB Gesteco Cividale e dare a coach Dusko Ivanovic un nuovo rinforzo per allungare le proprie rotazio - facebook.com facebook

? #Eurolega, prima sconfitta interna per la Virtus Bologna x.com

Eurolega, Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 74-79: gli highlights

