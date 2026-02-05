Valanga a Solda due morti in Alto Adige

Una valanga si è abbattuta questa mattina intorno alle 13.30 sopra Solda, in Alto Adige. Due persone sono rimaste uccise. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare le vittime. La zona è stata transennata e le autorità stanno verificando cosa abbia scatenato l’evento.

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, sopra Solda, nel Comune di Stelvio (Bolzano). Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci. Un primo bilancio confermato dai soccorritori è di tre persone coinvolte, di cui due recuperate già morte. La terza è invece stata estratta ancora in vita. Sul posto anche gli elicotteri della guardia di finanza e il Pelikan 2. I soccorsi (Foto Soccorso Alpino)

