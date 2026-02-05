Valanga a Solda due morti in Alto Adige

Da lapresse.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga si è abbattuta questa mattina intorno alle 13.30 sopra Solda, in Alto Adige. Due persone sono rimaste uccise. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare le vittime. La zona è stata transennata e le autorità stanno verificando cosa abbia scatenato l’evento.

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, sopra Solda, nel Comune di Stelvio (Bolzano). Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci. Un primo bilancio confermato dai soccorritori è di tre persone coinvolte, di cui due recuperate già morte. La terza è invece stata estratta ancora in vita. Sul posto anche gli elicotteri della guardia di finanza e il Pelikan 2. I soccorsi (Foto Soccorso Alpino) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

valanga a solda due morti in alto adige

© Lapresse.it - Valanga a Solda, due morti in Alto Adige

Approfondimenti su Solda Valanga

Valanga in Alto Adige, morti due scialpinisti: il dramma a Solda

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti.

Trentino, valanga con due morti sopra Solda

Questa mattina sopra Solda, in Alto Adige, si è staccata una valanga che ha sepolto alcune persone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Valanga in Alto Adige: cinque tedeschi morti

Video Valanga in Alto Adige: cinque tedeschi morti

Ultime notizie su Solda Valanga

Argomenti discussi: Valanghe a Solda: ricerche in corso, una persona salvata; ++ Valanga con due morti sopra Solda ++.

valanga a solda dueValanga a Solda, morti due scialpinisti e un disperso sotto la neve. Estratta viva una personaALTO ADIGE - Una valanga ha provocato due morti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio. La slavina si è staccata sopra Solda, ... msn.com

valanga a solda dueValanga a Solda: due morti, salvata una persona, ricerche in corsoIl distacco è avvenuto attorno alle 13.30 nella zona del rifugio Madriccio. Il bilancio provvisorio è di due persone decedute, mentre una persona è stata estratta viva. In azione elicotteri della Guar ... altoadige.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.