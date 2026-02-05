Valanga a Soldain Alto Adige | due morti

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due persone. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare i decessi. La zona rimane isolata mentre si cerca di capire cosa abbia provocato l’evento.

Valanga in Alto Adige, morti due scialpinisti: il dramma a Solda Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti. Valanga a Solda, due morti in Alto AdigeUna valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, sopra Solda, nel Comune di Stelvio (Bolzano). Valanga a Solda. Tre persone coinvolte, due recuperate senza vitaUna valanga si è staccata nel primo pomeriggio di oggi, verso le 13:30, sopra Solda. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano d ... Valanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti

