Valanga a Solda | morti due scialpinisti

Questa mattina, due scialpinisti sono morti dopo che una valanga si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. La slavina ha travolto il gruppo che stava salendo in quota. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per i due uomini. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, mentre si cercano di capire cosa abbia provocato la slavina.

Bolzano, 5 febbraio 2026 – Ancora morti a causa di una valanga. Una slavina si è staccata questo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di scialpinisti. Il bilancio è di due vittime, mentre una terza persona sarebbe stata estratta viva. L'incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio. Sul posto sono giunti gli uomini del Cnsas di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. I soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali dispersi sotto una seconda valanga, che è scesa nelle immediate vicinanze.

