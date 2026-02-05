Una valanga si è staccata nel pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due persone. I soccorritori stanno ancora scavando per trovare eventuali dispersi sotto la neve. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di ricerca proseguono senza sosta.

È di due morti il bilancio della valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 nella zona del rifugio Madriccio, nei pressi delle piste del Madriccio, e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva. Secondo quanto riferisce il soccorso alpino, vi è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga, ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Le operazioni di soccorso proseguono perché, secondo alcune testimonianze, non può essere esclusa la presenza di un’altra persona sotto una seconda valanga, scesa nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Valanga a Solda, due morti. Si scava per cercare altri dispersi

