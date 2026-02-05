Questa mattina una valanga si è staccata sopra Solda, in Alto Adige, vicino alle piste da sci di Madriccio. La neve ha travolto alcuni scialpinisti, e al momento si temono due vittime. I soccorritori stanno cercando eventuali dispersi tra la neve, mentre le squadre di emergenza lavorano sul campo. La zona è stata subito isolata e le operazioni sono ancora in corso.

Tragedia sulla neve. Due persone sono morte travolte da una valanga a Solda, in Alto Adige, nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci. Si teme però che il bilancio possa peggiorare, visto che si sarebbe verificata una seconda valanga: la paura è che ci siano dispersi, per questo sono in corso ulteriori ricerche. Due scialpinisti morti Secondo quanto riferito da ANSA, la prima valanga si sarebbe staccata sopra Solda intorno alle ore 13:30, travolgendo almeno tre alpinisti: due sarebbero morti, un’altra persona sarebbe stata estratta viva. Le due vittime sono state confermate dal Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due morti nella valanga a Solda in Alto Adige vicino alle piste da sci in zona Madriccio, si temono dispersi

Una valanga si è abbattuta questa mattina intorno alle 13.

Valanga in Alto Adige, morti due scialpinistiL'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi delle piste del Madriccio nella zona sciistica di Solda ... avvenire.it

Valanga a Solda, due morti in Alto AdigeUna valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, sopra Solda, nel Comune di Stelvio (Bolzano). Secondo quanto riferito dal ... lapresse.it

