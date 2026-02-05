trentino valanga con due morti sopra solda

Questa mattina sopra Solda, in Alto Adige, si è staccata una valanga che ha sepolto alcune persone. Purtroppo, sono stati trovati due corpi senza vita. I soccorritori sono sul posto e cercano eventuali sopravvissuti o altri dispersi. La zona è stata subito recintata e si sta lavorando per capire cosa abbia causato l’evento.

E’ di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L’incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti.

