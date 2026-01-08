Antropova inventa il trentello ma Scandicci perde il braccio di ferro con il VakifBank di Guidetti in Champions League

Durante la terza giornata della Champions League di volley femminile, Scandicci ha subito una sconfitta per 3-1 contro il VakifBank Istanbul. Nonostante una prestazione combattiva, le toscane hanno ceduto nei set decisivi, confermando la forza della squadra turca guidata da Guidetti. In questa partita, Antropova ha realizzato il trentello, ma il team di Scandicci ha perso il confronto diretto nel gruppo.

Scandicci ha perso contro il VakifBank Istanbul per 3-1 (26-24; 22-25; 17-25; 25-21) nel big match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno espugnato il Pala BigMat di Firenze e si sono così issate al comando del gruppo A con tre successi (9 punti) davanti al sestetto guidato da Marco Gaspari (due vittorie, sei punti). Si trattava di uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel girone, l'unico che assegna la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale.

