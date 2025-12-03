Vaccini Covid e la storia dei presunti 10 decessi pediatrici | cosa dice e non dice la nota interna dell’FDA

Secondo quanto riportato da una nota interna della Food and Drug Administration (FDA), almeno 10 bambini sarebbero probabilmente morti “a causa” delle vaccinazioni contro il COVID-19. La nota interna, una mail scritta dal dottor Vinay Prasad, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), ha generato diverse reazioni tra esperti e personale interno all’FDA, contestando la totale assenza di dati, di metodologia e di tutte le informazioni essenziali che permettano di valutare le informazioni poi diffuse sui media. Per chi ha fretta. L’intera narrazione si basa su una nota interna (una mail) che non fornisce alcun dato, né analisi, né informazioni cliniche sui casi citati. 🔗 Leggi su Open.online

