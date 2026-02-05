Il Washington Post licenzierà oltre 300 giornalisti

Il Washington Post ha annunciato che licenzierà almeno 300 dei suoi 800 giornalisti. La notizia ha colpito subito l’attenzione, perché rappresenta una riduzione significativa del team editoriale. La decisione arriva in un momento difficile per il settore dell’informazione, con molti media che cercano di adattarsi ai cambiamenti del mercato. I giornalisti coinvolti stanno ricevendo le prime comunicazioni e molti si chiedono quale sarà il futuro della testata.

Il Washington Post prevede di licenziare centinaia di giornalisti, almeno 300 degli 800 che compongono la redazione. Lo riporta il New York Times, secondo cui ci sarebbe stata una videochiamata con i dipendenti per annunciare l'inizio dei tagli. Una decisione che arriva pochi giorni dopo che il quotidiano, edito dal fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha ridotto la copertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina a causa delle crescenti perdite finanziarie. La decisione di licenziare personale sarebbe infatti legata alla frenata, in termini di abbonamenti, lettori e quindi ricavi, subita dal giornale negli ultimi due anni.

