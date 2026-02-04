Il Washington Post ha deciso di chiudere la sezione sportiva, lasciando senza lavoro circa 400 persone, tra cui un centinaio di giornalisti. La decisione è stata comunicata questa mattina, e la chiusura avviene in un momento di grande incertezza per il settore dei media. La sezione, che contava 45 giornalisti, sparisce completamente, lasciando vuoto nel panorama sportivo del quotidiano.

Chiude lo sport al Washington Post. Quattrocento licenziamenti dei quali cento giornalisti. Chiusa la sezione sportiva che vantava 45 giornalisti. Nessun inviato a Milano-Cortina e chi è partito sapeva che sarebbe stato raggiunto dalla lettera di licenziamento. E’ la scure di Jeff Bezos, patron di Amazon che ha acquistato il Post. Il racconto di Fos, Front Office Sport “Alcuni reporter si uniranno alla redazione per occuparsi dello sport come “fenomeno culturale e sociale” mentre alcuni membri dello staff rimarranno per lavorare alla sezione sportiva cartacea. Oltre allo sport, il Post sta eliminando la sezione libri, sospendendo il podcast quotidiano Post Reports, ristrutturando la sezione metropolitana e riducendo la sua copertura internazionale, secondo Semafor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chiude lo sport del Washington Post: tagli del personale per 400 persone, cento giornalisti

Jeff Bezos annuncia un taglio di personale al Washington Post.

Il Washington Post sta vivendo giorni difficili.

