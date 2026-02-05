Donald Trump ha detto di pensare che probabilmente finirà in paradiso. Durante un suo intervento, l’ex presidente ha affermato: “Penso davvero che probabilmente dovrei farcela”. Ha spiegato di non essere un candidato perfetto, ma di aver fatto molte cose positive per le persone. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra chi lo ascolta, mentre lui continua a parlare di sé con questa convinzione.

“Penso davvero che probabilmente dovrei farcela” ad arrivare in paradiso, “voglio dire, non sono un candidato perfetto ma ho fatto un sacco di cose buone per persone perfette”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando al National Prayer Breakfast. “Perché l’ultima volta mi sono divertito molto. C’era un sacco di gente. Eravamo in 60.000 e stavo parlando del fatto che non andrò mai in paradiso. Non ci andrò mai e poi mai. E stavo scherzando. Cercavo di esserlo, sapete, non si può essere sarcastici con loro perché scrivono le tue parole. E le persone che leggono quelle parole sono molto diverse, ma ho detto: “Non andrò mai in paradiso, non credo di esserne degno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump: "Probabilmente andrò in paradiso"

