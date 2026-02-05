Trump-show | Andrò certamente in Paradiso Come può un credente votare per i democratici?

Donald Trump si dice sicuro che andrà in Paradiso e si stupisce che alcuni credenti votino Democratici. Durante un comizio, ha ribadito che le elezioni del 2020 furono truccate, e ha usato questa occasione per parlare del suo credo e del suo sostegno ai repubblicani. Le sue parole alimentano ancora una volta le tensioni politiche e religiose negli Stati Uniti.

Donald Trump si dice certo che dopo la morte andrà in Paradiso, si sente stupito per i credenti che votano i democratici e ribadisce che le elezioni del 2020 furono truccate. Annuncia la giornata della preghiera per ribadire che l'America è "l'unica nazione consacrata a Dio" e definisce Joe Biden come il peggiore presidente della storia. "Andrò in Paradiso". "Non so come una persona di fede possa votare per un Democratico. Davvero non lo so". A dichiararlo è stato il presidente Trump intervenendo alla colazione di preghiera nazionale a Washington. Il presidente ha poi detto che " probabilmente" dovrebbe andare in Paradiso.

