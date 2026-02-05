Usa Trump contro la Nike | Discrimina lavoratori bianchi

La Casa Bianca di Trump attacca Nike, accusandola di discriminare i lavoratori bianchi. L'amministrazione ha aperto un’indagine ufficiale, affidata alla commissione federale che controlla le pratiche di assunzione. La questione è diventata subito un caso politico, con il presidente che ha puntato il dito contro il colosso dell’abbigliamento sportivo.

(Adnkronos) – La Nike finisce nel mirino dell'amministrazione Trump. La Equal Employment Opportunity Commission, l'agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un'indagine nei confronti del gigante dell'abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E' la prima volta che l'agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York.

