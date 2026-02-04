Trump accusa Nike di discriminare i lavoratori bianchi difesa della compagnia negli Usa
Donald Trump ha puntato il dito contro Nike, accusandola di discriminare i lavoratori bianchi. La Decisione arriva mentre la Equal Employment Opportunity Commission avvia un’indagine sulla questione. La controversia accende i riflettori su come le grandi aziende gestiscono le pari opportunità, anche in un momento in cui l’amministrazione americana sembra orientata a cambiare rotta.
**Trump accusa Nike di discriminare i lavoratori bianchi: l’indagine della Equal Employment Opportunity Commission** A due mesi dal via dell’amministrazione di Donald Trump, il governo USA ha cominciato a muovere passi significativi verso un nuovo orientamento nella politica delle pari opportunità. La Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), l’ente responsabile per l’interpretazione delle norme anti-discriminazione nel lavoro, ha lanciato un’indagine ufficiale contro Nike, azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo, per un possibile trattamento differenziale dei lavoratori bianchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Nike Discriminazione
Trump accusa Biden: “Ha portato negli Usa l'autore della sparatoria”. Ed esplode contro l'immigrazione
L’amministrazione Trump attacca Nike per «discriminazione sui dipendenti bianchi»
L’amministrazione Trump ha puntato il dito contro Nike, accusandola di discriminare i dipendenti bianchi.
Ultime notizie su Nike Discriminazione
Argomenti discussi: Minneapolis: Trump accusa il 'caos dei Dem', ma pianifica il ritiro dell'Ice; L'Amministrazione Trump contro Nike per discriminazione dei dipendenti bianchi; L'atto d'accusa contro Donald Trump: cosa significa per l'ex presidente degli Stati Uniti?; Qual è il contesto dell'offensiva per mettere sotto accusa Trump?.
‘Amministrazione Trump contro Nike per discriminazione dipendenti bianchi’(ANSA) - NEW YORK, 04 FEB - Nike nel mirino dell'amministrazione Trump per il trattamento riservato ai suoi dipendenti bianchi. espansionetv.it
Nyt: L'amministrazione Trump contro la Nike per il trattamento dei dipendenti bianchiLeggi su Sky TG24 l'articolo Nyt: 'L'amministrazione Trump contro la Nike per il trattamento dei dipendenti bianchi' ... tg24.sky.it
Accusato di avere "aiutato" il progetto della #Trump Tower in Serbia, ministro a processo tra le grida delle persone in strada facebook
Texas, il giudice ordina rilascio del bimbo di 5 anni e accusa Trump x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.