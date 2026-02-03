La Russia torna a far parlare di sé, alimentando i timori di una escalation militare. Dopo la fine del trattato New Start, il paese avverte gli Stati Uniti di una possibile “risposta adeguata” se dovessero piazzare armi in Groenlandia. La tensione cresce e il timore di una guerra più vicina si fa strada tra le nazioni.

Roma, 3 febbraio 2026 – Dal mondo “più pericoloso” con la scadenza del trattato New Start (accordo Usa-Russia sulle testate nucleari) alla “risposta adeguata” nel caso gli Stati Uniti piazzino armi in Groenlandia. La Russa torna a far sentire la propria voce (e la tensione) sullo scacchiere internazionale dopo che il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev ieri aveva parlato di “rischi molto elevati per una guerra mondiale ”. “Mondo più pericoloso” senza trattato New Start. Le ultime affermazioni del Cremlino riguardano il trattato New Stars. Tra pochi giorni il mondo potrebbe trovarsi in “una situazione più pericolosa di quella attuale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russia torna a spaventare il mondo: dalla fine del trattato New Start sui missili nucleari, alla Groenlandia e la “Guerra mondiale più vicina”

Approfondimenti su Russia Scenari

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Ultime notizie su Russia Scenari

